Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz (3)
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Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz (3)

26.09.2020 20:24 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:27
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz (3)

AÇILIŞ SONRASI VATANDAŞLARA SESLENDİCumhurbaşkanı Erdoğan, Gazikent Mahallesi'nde hayırsever Ziylan ailesi tarafından yaptırılan külliyenin açılış töreni sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

AÇILIŞ SONRASI VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazikent Mahallesi'nde hayırsever Ziylan ailesi tarafından yaptırılan külliyenin açılış töreni sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından önce vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Erdoğan daha sonra yaptığı konuşmada, "Bu güzel külliyenin açılışında sizlerle bir aradayız. Allah hayırlarını kabul etsin. Gaziantep bizim Gazi şehrimiz ve bu şehir bu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Har zaman bizimle birlikte oldu. Unutmayın cumhur ittifakı olarak atacağımız adımlar çok önemli ve cumhur ittifakı olarak birlikteliğimiz çok önemli. Birbirimizi Allah için seveceğiz" dedi.Konuşmasının ardından vatandaşlara çay, çocuklara ise oyuncak dağıtan Erdoğan, daha sonra havalimanına hareket etti.


Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz (3)
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz (3)
Erdoğan: Gençlerin azim ve kararlılığını hiçbir virüs, engel, tehdit durduramaz (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eyyüp BURUN

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