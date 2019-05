Erdoğan: Gençlerimizle Bir Araya Geldiğimizde Geleceğimize Güvenim Pekişiyor

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İskele Meydanı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törendeki konuşmasında, "Gençlerimizle her bir araya geldiğimizde geleceğimize olan güvenim, daha da pekişiyor. 19 Mayıs ruhu, 23 Nisan ruhu, 29 Ekim ruhu, 81 vilayeti ve 82 milyon nüfusu ile ülkemizin her köşesinde yaşanıyor" dedi.

Samsun'daki İskele Meydanı'nda düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Tören alanı, Türk bayrakları ve milli mücadelenin 100'üncü yılını simgeleyen flamalar ile süslendi. Bazı kişilerin, ellerindeki Türk bayrakları ile çevredeki parklarda ve üst geçitlerde töreni izlediği görüldü.

ERDOĞAN'A TÜRK BAYRAĞI VERDİLER

Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a 'Bandırma' vapuruyla yaptığı tarihi yolculuğu temsili olarak gerçekleştiren, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gençler, İskele Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk bayrağı ve toprak verdi. Erdoğan, Türk bayrağını 3 kez öperek, teslim aldı. Dragon Yelken Kulübü sporcuları da Erdoğan'a Türk bayrağı hediye etti. Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ettiği konuşmasında, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutan, cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 1 asırdır ülkemizin kalkınması, milletimizin güçlenmesi için emek veren, çalışan, üreten herkesi şükranla anıyorum. Biz kökü, tarihin binlerce yıllık derinliklerine uzanan bir millet ve devletiz. Sadece Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimizin 2 bin 200 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Bugünkü isimleri ile ifade edecek olursak Avrupa'dan Rusya'ya ve Orta Asya'ya oradan Moğolistan'a, Çin'e, Hindistan'a, Pakistan'a, Afganistan'a ve İran'a, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada ecdadımız devlet kurmuş, hüküm sürmüştür. Bu süreç içinde elbette pek çok kritik dönüm noktası vardır. Her dönüm noktasının önümüzde açtığı yollar da farklıdır."

'İSMİ, BAYRAĞI, COĞRAFYASI DEĞİŞSE DE DEVLETİMİZ TEKTİR'

Osmanlı'nın takati kesildiğinde yerini taze bir nefes olarak cumhuriyetin aldığını kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesela yaklaşık 1000 yıl önce Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te kazandığı zafer, sadece 2 ordunun çarpışmasının sonucundan ibaret değildir. Bu zafer aynı zamanda milletimiz için geleceğini kuracağı yeni bir coğrafyanın kapılarının açılışının müjdesidir. Coğrafyamızdaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun İznik'ten Konya'ya uzanan ve asırlar boyunca süren serencamı çok daha büyük bir doğumla neticelenmiştir. Söğüt'te toprağa dikilen Osmanlı çınarı 600 yılı aşkın süre boyunca 3 kıta, 7 iklimde, şanla şerefle gururla bayrağımızı dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın takati kesildiğinde de yerini taze bir nefes olarak cumhuriyetimiz almıştır. Gazi Mustafa Kemal 1 asır önce bugün Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak, en gelecek vadeden subaylarından biri olarak ayak basmıştır. Beraberindeki arkadaşlarının da her biri aynı payeyi taşıyordu. Ankara'ya kadar süren uzun yolculuğu boyunca kendisiyle birlikte hareket eden her komutanın, her kamu görevlisinin de sıfatı aynıydı. Çünkü bizim geleneğimizde, devletin ismi ve yöneticileri değişir ama ona ebed müddet vasfı veren anlayış hep baki kalır. Devlet-i ebed müddet, niyetin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla aslında ismi, bayrağı, coğrafyası değişmiş olsa da bizim devletimiz hep tektir."

'NEREYE GİDECEĞİMİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

"Şöyle bir geri dönüp sadece son 1000 yılımıza baktığımızda dahi şunu görüyoruz. Avrupa'nın ortalarında, Afrika'nın derinliklerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm süren ecdattan geri sadece sevgiye, saygıya, muhabbete ve adalete dayalı hatıralar kalmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne sömürgeciliğin ne soykırımın ne zulmün ne de başka herhangi bir utancın hamdolsun bu milletin sicilinde yeri yoktur. Son 2 asrımız çok büyük acılarla çok büyük kayıplarla geçmiş olmasına rağmen bu duruşumuzdan en küçük bir taviz vermedik. Osmanlı, Balkanlar'da çekilirken tarihin en büyük soykırımı, bizim milletimize uygulanmıştır. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanındaki cephelerde canını dişine takıp savaşırken, arkadan vurulup kadın, yaşlı, çocuk milyonlarca vatandaşını kaybeden yine bizdik. Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzemek gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen 1 asırdan fazladır bizi suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar. Esasen son 6 yılda yaşadıklarımız ülkemiz ve milletimiz ile ilgili niyetlerde en küçük bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, fırsat bulduklarında dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar. Her ne olursa olsun; kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu ve nereye gideceğimizi biz çok iyi biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda unutmayalım; 26 Ağustos'lar, 29 Mayıs'lar, 18 Mart'lar, 19 Mayıs'lar, 23 Nisan'lar, 29 Ekim'ler, 15 Temmuz'lar bize işte bunu hatırlatan tarihler olarak nesiller boyunca hafızalarımızda silinmeyecektir."

'PATİNAJLARIN SEBEPLERİ ÜZERİNDE DURACAĞIZ'

Cumhuriyetin kuruluş yılı kapsamında bir dizi 100'üncü yıl etkinliği yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Bugün 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak, cumhuriyetimizin kuruluş yılı olan 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi 100'üncü yıl etkinliğine başlıyoruz. Daha önce Çanakkale Zaferi'mizin 100'üncü yılını gerçekten muhteşem bir şekilde kutladık. Bu tür yıl dönümleri ülkeler ve toplumlar için hem köklü bir muhasebe hem de gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesidir. Hedeflerimizi hep birlikte tazeleyeceğiz. Tabi önümüzde yılın 23 Nisan'ı, sadece milli mücadelenin değil aynı zamanda bu sürecin milli irade eliyle yürütülmesi kararının da 100'üncü yıl dönümü olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Büyük millet meclisiyle ilgili muhasebemizi yaparken, bu çatı altında kabul edilen bazı kararları enine boyuna konuşacak, tartışacağız. Aynı şekilde ülkemizin uzunca bir süre demokraside ve ekonomide yaptığı patinajların sebepleri üzerinde de uzun uzun duracağız" dedi.

'MİLLETİMİZİN ÖNÜNE 2023 HEDEFİYLE ÇIKTIK'

Türkiye'nin özgürlüklerde ve ekonomide geldiği seviyenin, 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıldığını gösterdiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi yıllarca darbeler, krizler, kutuplaştırmalar, boş işler peşinde koşturup tarihinden ve medeniyetten uzaklaştırmak için çalışanların yöntemlerini, amaçlarını kritik edeceğiz. Biz kendi hesabımıza bu muhasebeyi uzun yıllar boyunca yaptık önce de yaptık. 2011 yılında milletimizin önüne 2023 hedefiyle çıktık. Cumhuriyet tarihinin en iddialı demokrasi ve kalkınma hedeflerini ifade eden 2023 vizyonu bugüne kadar hep kılavuzumuz oldu. Türkiye'nin özgürlüklerde ve ekonomide geldiği seviye 2023 hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösteriyor. Son 6 yılda üst üste yaşadığımız badirelerin enerjimizi ve kaynaklarımızı mecburen krizleri çözmeye yöneltmemiz sebebiyle bizi biraz yavaşlattığı da bir gerçektir. Her şeye rağmen 2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı bir şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bunun için özel bir ekip kurduk. Bakanlarımızdan, belediyelerimize kadar tüm kamu kurumlarının performanslarını çeyrek dilimler halinde izliyor ve raporluyoruz" diye konuştu.

'SALDIRI DALGASI BİTMEDİ'

"Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz. Her ne kadar birileri hala Suriye meselesini Suriyelilerin, Irak meselesini Iraklıların, Bosna meselesini Boşnakların, Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıslıların, Kuzey Afrika meselesini Libyalıların, Tunusluların, Cezayirlilerin meselesi sanıyor olsa da biz işin esasının öyle olmadığını çok iyi biliyoruz. Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu, uluslararası piyasalarda aleyhimize oluşturulan havayı, gizli- açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz. Eğer bugün uluslararası alanda karalama kampanyalarına maruz kalıyorsak sebebi; milletimizin bu coğrafyadaki 1000 yıllık varlığını sürdürme konusundaki kararlılığını temsil ediyor olmamızdır. İşte bugün görüyorum ki gençlerimiz bu büyük oyunu görüyor ve ezanlarına, bayraklarına, vatanlarına, devletlerine dört elle sahip çıkıyor. Ne zaman 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dediysek en güçlü cevabı gençlerimizden aldık. Gençlerimizle her bir araya geldiğimizde geleceğimize olan güvenim daha da pekişiyor. 19 Mayıs ruhu, 23 Nisan ruhu, 29 Ekim ruhu 81 vilayeti ve 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor. Rabb'im hepimizden razı olsun."

'HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ'

Türkiye'nin durmadan, hedeflerine koştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, beraberindeki bir avuç arkadaşıyla Samsun'a ayak bastığında başlattığı mücadeleye inanmayanlar vardı. Rahmetli Menderes, demokrasi bayrağını açtığında, ülkemizde böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşünenler bulunuyordu. Merhum Özal Türkiye'yi kendine güvenen ve dünyada söz sahibi bir ülke haline dönüştürmek için yola çıktığında ona kin besleyenlerin sesi daha çok çıkıyordu. Biz de 17 yıldır ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için attığımız her adımı; Türkiye'ye inanmayan, güvenmeyen, daha kötüsü içten içe husumet duyan kesimlere rağmen gerçekleştirdik. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta işgale boyun eğenlere, çareyi mandada arayanlara itibar etmeden sadece Hakk'a ve halka inanarak, mücadelesini yürüttüyse biz de aynı şekilde hareket ediyoruz. Kendi ülkesinin tökezlemesinden medet umanlara rağmen Türkiye'yi dimdik ayakta tutuyor ve hedeflerimize doğru ilerliyoruz" diye konuştu.

'DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VEREN GENÇLİK BU'

Gençlerden söz istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"19 Mayıs ruhunu tıpkı ilk günkü heyecanıyla yaşatmaya, 23 Nisan ruhunu tıpkı o günkü heyecan ve coşkuyla sürdürmeye, 29 Ekim'de ilan ettiğimiz cumhuriyetimize ilk değil son devletimiz olduğu bilinciyle sahip çıkmaya, uğrundan büyük acılar çektiğimiz, büyük mücadeleler verdiğimiz demokrasimize gözümüz gibi bakmaya, 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gerektiğinde canımız pahasına mücadeleye, 2023 hedeflerimizi ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye; Türkiye'ye çelme takmaya, önüne engeller koyarak, durdurmaya çalışanlara derslerini vermeye, Sultan Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, Ertuğrul Gazi'nin, Fatih'in, Yavuz'un, Abdülhamid Han'ın, Gazi Mustafa Kemal'in izinden giderek, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ebediyete kadar ayakta tutmaya var mısınız? İşte geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlik, Asım'ın nesli bu. Dosta güven, düşmana korku veren gençlik bu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

BAKAN KASAPOĞLU: İSTİKLAL MÜCADELEMİZ BİTMEDİ

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise 100 yıl sonra aynı inançla bir araya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tam 100 yıl sonra meşale şehir Samsun'da, yine aynı aşkla aynı inançla bir araya gelmenin mutluluğuyla heyecanlıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Bugün her zamankinden daha ziyade istiklal mücadelemizi sahiplenen bir gençliğimiz var. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, hukuk devletimizi, istiklalimizi geleceğe taşıyacak gençlerimiz her türlü fedakarlığı, özveriyi hak ediyorlar. Biz de bütün gayretlerimizle bütün imkanlarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz. Etrafımızı çepeçevre saran ateş çemberini kıra kıra Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için koyduğunuz 2023 hedefi, bugünkü ve yarınki gençlerimizin daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh olmaları için hayati bir ehemmiyete sahiptir. Bizler istiklal meşalesini Samsun'da tutuşturan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere işaret ettiği istikamette, aydınlık yarınlara sizlerin liderliğinde, tam bir emniyet içinde yürümenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu meşale, bu ışık cumhuriyetimizin yolunu aydınlatan bir ışık olmuştur. Memleketimizin her bir köşesi bu ışıkla aydınlanmıştır. İstikbali için işte milletimiz bu ışıkla tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. 100 yıl geçmesine rağmen istiklal mücadelemiz asla bitmedi. Görüyoruz ki 100 yıl önce bizleri boğmaya gelen emperyalistler hesaplarını kapatmamışlardır. Biz de istiklal mücadelemizi asla durdurmadan, bilimle sanatla aşkla heyecanla imanla sürdürmeye devam edeceğiz."

TÖRENE ÖNCE BAHÇELİ GELDİ

Öte yandan tören alanına protokolden ilk gelen, MHP lideri Bahçeli oldu. Ardından gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve diğer konuklarla tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tören alanına geldiğinde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile BBP lideri Destici ve Vatan Partisi lideri Perinçek'le tokalaştı, alandakileri de selamlayarak, yerini aldı.

SOLO TÜRK'TEN GÖSTERİ

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlamalarda, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ekibi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği de konser verdi. İlgiyle izlenen konser, alanı dolduranlardan büyük alkış aldı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk de İskele Meydanı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Pilotların jetlerle yaptığı zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsili kurtuluş yolunda kutlamalara katılan siyasi parti genel başkanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Samsun

Kaynak: DHA