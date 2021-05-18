Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde...

Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz.