Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde...
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Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde...

Erdoğan: 'Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde...
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz.

Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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Erdoğan: "Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde... - Haberler
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