Erdoğan: "(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba...
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Erdoğan: "(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba...

Erdoğan: '(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba...
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin.

Erdoğan: "(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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Erdoğan: "(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba... - Haberler
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