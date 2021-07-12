Erdoğan: "(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba...
Erdoğan: "(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin.
Erdoğan: "(Gençlere) Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur