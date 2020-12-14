Erdoğan: "Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."
14.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:02
Erdoğan: "Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz.
Erdoğan: "Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç