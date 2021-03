Erdoğan: Gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, "Ülkenin geleceğini, kendi geleceğini önüne koyan siz gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Kongrenin parti, gençler ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları görevini Eyüp Kadir İnan'a devredecek olan Ahmet Büyükgümüş'e teşekkür etti. Konuşması sırasında AK Parti İzmir Gençlik Kollarından gelen gençlerin slogan atması üzerine Erdoğan, "İzmir 2023'e hazır mıyız? Maşallah bu sözü verdiğinize göre İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir. Sizde bu heyecan olur da biz de bu aşk olmaz mı?" dedi. Gençlerin her alandaki çalışmalarıyla kendilerini gururlandırdığını ifade eden Erdoğan, "Şuanda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekili, belediyelerde bin 472 meclis üyesi kardeşimiz vazife yapıyor. Gençlik kollarında yetişen arkadaşımız belli bir yaşı geçince tüzüğümüz gereği buradaki görevlerini bırakarak ana kademede veya diğer birimlerimizde devam etmek durumunda kalıyorlar" diye konuştu.

'GENÇLİK KOLLARIMIZ HER YIL SAFLARINA 750 BİN YENİ ÜYE KATIYOR'Erdoğan, gençlerin ve gençlik kollarının tüm siyasi partilerde bir numara olduğunu belirterek, "Hiçbir siyasi partide bizim gençlik kollarımız kadar üye kaydına sahip olan bir parti yok. Topunu getirin, bizim gençlerimiz kadar değiller. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonla kalmaz. Şuanda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlarda 5,5 milyon. Hanımlarda da hepsi arkadan nal topluyor. Evvelallah toplamda da 11,5 milyonu aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik kollarımız her yıl saflarına 750 bin yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 81 ilimizde bu görevini kararlılıkla sürdürüyor" ifadesini kullandı.AK Parti olarak Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken gençleri ve kadınları daima yanlarında bulduklarını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizi 18 yılda cumhuriyet döneminde yapılan hizmetlerin tamamının 5-10 katını kazandıran AK Parti'nin hem gücü hem farkı buradan geliyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensubu olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek; büyük ve güçlü Türkiye'sinin önderleri ve mirasçıları olacaksınız" dedi.'SİZLER FATİH'İN TORUNLARISINIZ'Erdoğan, gençlere Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı şiirinden 'Sizler Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız' mısralarını anımsatarak, şöyle konuştu: "Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, fabrikada üreten, bilgisayarı başında dünyayı takip eden her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Sizler aklını, ruhunu ve geleceğini sınır ötelerindeki hainlerin ellerine verenler değil, kendi ülkesine ve devletine hizmet etmeyi temel hedefi gören, mensubu olduğu milletin değerleriyle donanmış, fazilet abidelerisiniz."Gençlerin, geleceğin Türkiye'sinde medeniyet güneşini, dünyanın tepesine asacak asımın nesli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yarının Türkiye'si, sizlerin, Asımın neslinin omuzlarında yükselecektir. Ülkenin geleceğini, kendi geleceğini önüne koyan siz gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır" dedi.'15 TEMMUZ GECESİNİ UNUTMAYIN'İktidar yıllarında vesayetle mücadele ederek, darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesini unutmayın. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanına indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla oradan kaçıp Bakırköy Belediyesine sığındı. Daha sonra ne dedi, ' haber im olsaydı beklerdim' dedi. Hayatın korkuyla geçmiş; korkaksın, bitiksin. Senin böyle bir derdin yok. Bu işler korkakların, bitiklerin işi değil. Bu yürekler ister yürek, sandalda kürek değil. Yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bununla kalmadık. Ülkemizin demokratik kalkınmasına hızlandırarak yeni şahlanışın alt yapısını da kurduk" diye konuştu.'AZMİN ELİNDEN HİÇBİR ŞEY KURTULAMAZ'Erdoğan, kendisinin böyle bir gençliğe sahip olduğu için Allah'a hamd ettiğini belirterek, "Bugün burada karşında duran AK gençliği, ülkesi ve milleti için büyük hayaller kuran nesillerin temsilcisi olarak görüyorum. Tüm mazlumların, mağdurların, ümidi olarak görüyorum. Şu karşımda duran AK gençliği, ülkemize ve milletimize karşı sinsi tuzaklar kuran, yeni yeni oyunlar planlayan, o korku dolu tiplerin korkulu rüyası olarak görüyorum. Sizler kendinizi en iyi şekilde yetiştirerek milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalıştığınız sürece karşınızda hep bunu etkilemek isteyenler olacaktır. Azmin, kararlığın, gayretin elinden hiçbir şey kurtulamaz" ifadesini kullandı.'SAKIN ÖRNEK ALMAYIN'Erdoğan, kötü örneğin örnek alınmayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kötü örnekler olacaktır. Kendi birikimi ve gayretiyle siyaset basamaklarını tırmanmak yerine başkalarını kötüleyerek, başkalarının emeğinin üzerine basarak bunu yapmaya çalışanlar göreceksiniz. Oldu mu geçmişte? Bunların hepsini biliyoruz. Sakın örnek almayın. Köksüz ağaçların ilk rüzgarda yıkılması gibi bu tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk gerçek imtihanda ortaya çıkar. Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu, sahip olduğu her şeyi borçlu bulunduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz, sakın örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu hep acı şekilde bitmiştir. Mesela kendi marjinal ideolojilerini, sapkın görüşlerini, fıtrata aykırı hayat biçimlerini, çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Tarihte dinini, dilini, kültürünü kaybedip de varlığını sürdüren hiçbir toplum yoktur. Bu misalleri daha uzun uzantıya sürdürmek mümkündür. Önemli olan hayatta kendinize kimleri örnek alacağınızı iyi seçmenizdir. Hz.Muhammed (S.A.V) bizim en büyük örneğimizdir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı