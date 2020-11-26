Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır."
26.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:35
Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır.
Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal