Erdoğan: "Gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı, ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların değerlendirmesi sürüyor."
15.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:50
Erdoğan: "Gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı, ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların değerlendirmesi sürüyor.
Erdoğan: "Gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların 975 bine yakını onaylandı, ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların değerlendirmesi sürüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap