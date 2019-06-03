Erdoğan: Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim" dedi.
Kaynak: Dunya.com