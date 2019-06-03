Erdoğan: Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim" dedi.

Erdoğan: Gelin, Türkiye'yi birlikte büyütelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Buradan, sanayicisinden çiftçisine, esnafından ihracatçısına, tüccarından sanatkarına kadar tüm girişimcilerimize sesleniyorum; gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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