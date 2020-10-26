Erdoğan: "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum."
26.10.2020 15:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:05
Erdoğan: "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum.
Erdoğan: "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen