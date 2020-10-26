Erdoğan: "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum."
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Erdoğan: "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum."

26.10.2020 15:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:05
Erdoğan:

Erdoğan: "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum.

Erdoğan: "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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