Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir,...
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Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir,...

Erdoğan: 'Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir,...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, hizmetlerimizdir, yatırımlarımızdır.

Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, hizmetlerimizdir, yatırımlarımızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir,... - Haberler
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