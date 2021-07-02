Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir,...

Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, hizmetlerimizdir, yatırımlarımızdır.