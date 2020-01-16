16.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:54

Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl yapılan 2 bin 845 kişilik atamalarla birlikte toplam 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık.

Bu yılın ilk yarısında 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz."

Kaynak: AA