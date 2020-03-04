04.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:20

Erdoğan: "(Geçmişte Nazi saldırılarından kaçarak Suriye'ye sığınan Yunanlılara yapılan yardımı gösteren fotoğraf) Bu fotoğrafta yemek ve kıyafet dağıtılan Yunanlı erkek ve kız çocuklardan birisi de belki Miçotakis'in büyükbabası veya büyükannesidir."

Kaynak: AA