Erdoğan: "Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz."
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Erdoğan: "Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz."

24.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:52
Erdoğan: 'Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz.'

Erdoğan: "Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz.

Erdoğan: "Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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