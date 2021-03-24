Erdoğan: "Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz."
24.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:52
Erdoğan: "Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz.
Erdoğan: "Geçen yılı 16 milyon turist, 12,4 milyar dolar turizm geliriyle kapatsak da önümüzdeki dönemde 75 milyon turist hedefimize ilerleyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay