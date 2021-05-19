Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü...
Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor.
Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım