Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü...
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Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü...

Erdoğan: '(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor.

Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Erdoğan: "(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü... - Haberler
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