Erdoğan: "Gayrimeşru aktörlere arka çıkarak Libya'da, Libyalıların hilafına çıkar elde etme döneminin artık bitmesini temenni ediyorum."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Gayrimeşru aktörlere arka çıkarak Libya'da, Libyalıların hilafına çıkar elde etme döneminin artık bitmesini temenni ediyorum.
Erdoğan: "Gayrimeşru aktörlere arka çıkarak Libya'da, Libyalıların hilafına çıkar elde etme döneminin artık bitmesini temenni ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü