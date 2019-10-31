Erdoğan-Gakharia ortak basın toplantısı

31.10.2019 15:36

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Türkiye ile yakın stratejik ilişkilere sahip olduklarını belirterek "Türkiye, Gürcistan için Avrupa'ya yönelik bir yoldur." dedi.

Gakharia, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan sıfatıyla Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyleyen Gakharia, bunun kendisi için büyük bir şeref olduğunu dile getirdi.

Gakharia, Gürcistan'ın Türkiye ile özellikle stratejik alanda çok yakın iş birliğine işaret ederek Gürcistan hükümetinin mevcut stratejik ortaklığı daha da geliştirmek için kararlı olduğunu vurguladı.

Ziyareti vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Gakharia, Türk halkına mutluluk, başarı, refah ve sağlık dileklerini iletti.

Gakharia, Erdoğan ile görüşmesinde güvenlik, kültür, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda iş birliğini ele aldıklarını aktardı.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu anımsatan Gakharia, mevcut perspektifi daha da ileriye taşımaları gerektiğini ifade etti.

Gakharia, enerji koridorları bakımından iş birliğine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek "Türkiye, Gürcistan için Avrupa'ya yönelik bir yoldur." dedi.

Karadeniz ve bölge güvenliği konusunda Türkiye'nin rolünü çok iyi anladıklarının altını çizen Gakharia, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine gösterdiğiniz kararlı tavır için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Gakharia, bölgedeki sorunların barışçıl yollardan çözülmesi gerektiğini belirterek üst düzey stratejik iş birliği konseyinin bir an önce toplanması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Gakharia, Erdoğan'ı Gürcistan'a davet ederek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA