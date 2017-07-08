Erdoğan, G20 Sonunda Basın Toplantısı Düzenliyor

G20 temaslarını sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyerek, G20 zirvesinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Para ve maliye alanlarındaki adımlarda mutabık kaldıklarını açıklayan Erdoğan, krizlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla, küresel ve finansal güvenlik ağlarını daha etkili hale getirmek konusunda görüş birliğine vardıklarını aktardı.



Teröre karşı işbirliği



Erdoğan, en önemli gündemlerden biri olan terörle mücadele alanında, terör örgütlerinin saldırılarını etkisiz hale getirmede başarılı olunamadığının altının çizildiğini söyledi. İlkeli ve kararlı olmadan, çifte standardı bırakıp dayanışma sağlamadan ilerleme kat edilemeyeceğini bildirdi.



Erdoğan, Türkiye'den kaçan darbe zanlılarının Avrupa ülkeleri tarafından iade edilmemesini eleştirdi. - Hamburg