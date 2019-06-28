Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi

Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Japonya'nın Osaka şehrinde temaslarına başladı. Erdoğan, temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
(İHA)

Kaynak: İHA
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