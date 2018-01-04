Erdoğan Fransız Medyasına Konuştu: Macron'dan Ümitliyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ümitli olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ümitli olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com