Erdoğan Fransız Medyasına Konuştu: Macron'dan Ümitliyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ümitli olduğunu söyledi.