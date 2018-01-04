Erdoğan Fransız Medyasına Konuştu: Macron'dan Ümitliyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ümitli olduğunu söyledi.

Erdoğan Fransız Medyasına Konuştu: Macron'dan Ümitliyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu belirterek, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ümitli olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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