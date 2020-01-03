Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü

03.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle