Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü
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Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İkili, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı

03.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:54
Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü

Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti. Görüşmede, ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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