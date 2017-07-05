Erdoğan Fransa Basınına Konuştu: Katar İsterse Askeri Üssümüzü Kapatırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Almanya'da yapılacak G-20 zirvesi öncesi Avrupa basınına demeçler vermeye devam ediyor.

Bugün bir Alman gazetesine konuşan Erdoğan, ardından da Fransız France 24 kanalına açıklamalarda bulundu.

Katar krizi ile ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

YENİ BİR KRİZE İHTİYACIMIZ YOK

Öncelikle bir gazeteci, olarak bir medya mensubu olarak sizi de bir düşünceye davet ediyorum. Biz bu bölgenin ikinci bir kriz bölgesi olmasını istemiyoruz. Suriye, Irak zaten burada çok ciddi bir kriz var. Şimdi de Körfez'de böyle bir krizin meydana gelmesini istemiyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Suudi Arabistan, Körfezin en güçlü ülkesidir. Bütün açıklamalarımda Suudi Arabistan Kralından bizim isteğimiz, bu bölgenin büyüğü olarak hem yaşça hem ekonomik olarak burada bir krizin çıkmamasına müsaade etmemesidir. Biz hep bunu istedik.

"ARAPLARIN TALEPLERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bu 13 maddelik yaptırımına gelince, 13 maddelik yaptırım bir devleti, devlet olmaktan çıkarma yaptırımıdır. Katar bir devlettir. Asla kabul edilmez. Öyle maddeler var ki bu maddeler 'Ben seni devlet olarak tanımıyorum. Devlet olarak işlevlerinden vazgeçeceksin' demektir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Türkiye, Katar'la savunma anlaşması yapmıştır 2014'te. Bu savunma anlaşmasında üs kurma olayı var. Katar'ın bu talebine evet dedik. O yıl aynı talebi Suudi Arabistan'a yaptım. Aynı şekilde 'İsterseniz Suudi Arabistan'da üs kurabiliriz' dedik. 'Değerlendirelim' dediler. Bu arada Katar'daki çalışmalarımıza devam ettik.

"KATAR İSTERSE ASKERİ ÜSSÜMÜZÜ KAPATIRIZ"

Şu anki üs çalışmaları 2014'te başlayan çalışmalardır. 'Türkiye'nin oradaki üssünü kaldıracaksın' diyor. Böyle bir şeyi Katar istemedikten sonra biz asla yapmayız. Böyle bir şeyi CENTCOM için niye istemiyorlar? Orada ABD'nin de üssü var, Fransa'nın da üssü var. Onlar için neden böyle bir şey istenmiyor da Türkiye için neden isteniyor. Türkiye olarak bir defa biz Katar'la olan anlaşmamıza sadığız ve sonuna kadar sahibiz. Eğer Katar'ın bizden bir ricası, talebi olursa biz tabi ki istenmediğimiz yerde olmayız.

"KATAR'I TERÖR DEVLETİ OLARAK KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bu uygulamalar yanlış, böyle uygulama olmaz. Gıdaydı, ilaçtı, giyim kuşamdı bütün bu yaptırımlar olabilecek şeyler değil. Katar'ı adeta terör devleti olarak kabul etmek asla mümkün değil. 15 yıllık Başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemimde Katar'ı hep teröre karşı mücadele veren bir ülke olarak tanıdım Kimse bize yalan yanlış şeyleri yutturmasın. Katar'la münasebetleri gerek Hamad'la gerekse sayın Temim'le olan münasebetlerimizle müşterek olarak terörle mücadele ettik. Asla teröre destek vermedik. Bu konu da Fransa da aynı şekilde Katar'ı tanıyor. Katar'ın teröre destek verdiğini kabul etmiyor Fransa. Çünkü Fransa ile de Katar'ın münasebetleri iyi. Telekonferans yaptık. Üçlü görüşme yaptık. Macron, Temin ve ben üçlü görüşmede de bu konuları etraflıca ele aldık. Bunları konuştuk ve mutabıkız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda bir çözüm bulunması noktasında iyimser olup olmadığına dair soruya, "Umutsuz değilim" dedi.