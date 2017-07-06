Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Bu bir adalet yürüyüşü değil, bu bir gaflet yürüyüşüdür ve darbe girişiminde bulundukları gece 15 Temmuz'da şu anda sözde adalet yürüyüşü yaptığını söyleyen zat o gece millet yürürken o havalimanından kaçmıştır." dedi.



Erdoğan, France 24 televizyon kanalına mülakat verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin, "Bir adalet yürüyüşü olarak isimlendirilen bir hareket var malumunuz. Ana muhalefet lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başkanının Ankara'dan İstanbul'a başlatmış olduğu bir yürüyüş var. Bir milletvekilinin casuslukla suçlanmasından sonra başlatılan bir yürüyüş. Hükümet yetkileri de bu yürüyüşle ilgili eleştirilerde ve açıklamalarda bulundular. Öncelikle bu yürüyüşün sonuna kadar varmasına izin verecek misiniz? Bir de bu sizce barışçıl bir gösteri şekli değil midir, teröristlerle bir saf tutmaktansa barışçıl bir form değil midir?" sorusu üzerine, şunları söyledi:



"Bakın bir defa şunu çok açık net söyleyeyim; Bu bir adalet yürüyüşü değil, bu bir gaflet yürüyüşüdür ve darbe girişiminde bulundukları gece 15 Temmuz'da şu anda sözde adalet yürüyüşü yaptığını söyleyen zat o gece millet yürürken o havalimanından kaçmıştır ve havalimanından kaçarak hemen o çevrede yakındaki Bakırköy de onların Belediyesidir, o Belediyeye gidip Belediye Başkanının evine sığınmıştır. Bunların adalet arayışı diye bir şey yok. ve yargıya kalkıp da şu anda bu kadar hakaretler yapan bu kişi, bir defa ajan provokatör durumunda olan bir kişiyi savunuyor. Nedir o? İstihbarat teşkilatları bir defa her zaman güvence altındadır, koruma altındadır. Eğer bu koruma altında olan Milli İstihbarat Teşkilatının siz kalkar da önünü keserseniz, İstihbarat Teşkilatı çalışamaz ve İstihbarat Teşkilatının yapmış olduğu bir eylemde işte FETÖ terör örgütüyle bu zat ne yazık ki iş birliği tutmuştur. Oradaki elde edilen ki bunları bir savcı gelip açamaz, böyle bir açma eylemi içine girmiştir, orada bir yanlış yapmıştır ve bu şu anda mahkum edilen kişi ise bu bilgileri almış bir gazeteciye ki Can Dündar denilen kişidir o. O da 5 yıl 10 aya mahkum olmuştur. 5 yıl 10 aya mahkum olan bu kişi tutuksuz yargılanması devam edecek diye kalkmış Türkiye'den kaçmıştır. Nereye kaçmıştır? Almanya'ya."



"Peki, Almanya'da bu tutuksuz yargılanması devam edecek olan kişi kimler tarafından koruma altına alınmıştır?" sorusunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Başta o dönemin Cumhurbaşkanı tarafından koruma altına alınmıştır. Bir defa, Türk İstihbaratını karalamaya kimsenin hakkı yoktur ve Türk İstihbaratı elinden geleni yapmıştır ve Türk İstihbaratına gölge düşürme gayreti içinde olanlar da yargının onlar hakkında vermiş olduğu karara herkes saygı duymak zorundadır, kim olursa olsun."



"Bizim güvencemiz altında yürüyorlar"



Gazetecinin "Anladım bu söylediklerinizi. Peki, bu yürüyüşün devam etmesine izin verecek misiniz? Tabi ki onlara katılmadığınızı, aynı görüşte olmadığınızı anlıyorum, ama devam etmesine izin verecek misiniz barışçıl şekilde ilerlediği takdirde?" sorusuna karşılık da Erdoğan, "Zaten şu ana kadar kimin güvencesi altında bunlar yürüyor? Bizim güvencemiz altında yürüyorlar." dedi.



En ufak bir şey olmasına şu ana kadar fırsat vermediklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:



"Herhangi bir olumsuzluk yapmamaları halinde ki şu anda tabi bir defa kamu düzenini bozuyorlar ve bundan dolayı da vatandaş çok şikayetçi. Niye? Trafiği bir defa aksatıyorlar ve zaman zaman bazı yerlerde bakıyorsunuz 2 saat, 3 saat, 4 saat trafik aksıyor ve vatandaş bu yaz sıcağında bunlara karşı tabi tepki gösteriyor. Ama buna rağmen biz bunları koruma altında diyoruz ki 'bak kamu düzenini aksatmadan bunu yapın.' ve bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımız gerekli olan desteği filan veriyor.



Nitekim şu anda kendileri en son Maltepe'de bir mitingle bunu noktalayacaklarını söylüyorlar. Program bu şekilde biter, orada bunu noktalayacak olurlarsa herhangi bir şey zaten söz konusu değildir. Biz de devlet olarak bu konuda verilen sözü yerine getiririz ama en ufak bir hukuksuzluk olması halinde de gerekli müdahale yapılır."



(Sürecek)