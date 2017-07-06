Erdoğan, France 24 Televizyon Kanalına Mülakat Verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Katar'daki üssünü kaldırıp kaldırmama olasılığına ilişkin soru üzerine, "Yani böyle bir şeyi Katar istemedikten sonra böyle bir şeyi biz yapmayız, asla yapmayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Katar'daki üssünü kaldırıp kaldırmama olasılığına ilişkin soru üzerine, "Yani böyle bir şeyi Katar istemedikten sonra böyle bir şeyi biz yapmayız, asla yapmayız." dedi.
Erdoğan, France 24 televizyon kanalına mülakat verdi.
"Bölgesel konulara müsaadenizle o zaman değinelim. Katar'la olan kriz söz konusu olduğunda Suudi Arabistan karşısında siz Katar'ın yanında yer aldınız. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de işin içerisindeydi. Mısır bir liste hazırladı 13 taleplik bir liste. Bir çözüm hala mümkün müdür sizce, yoksa bu gerilim daha da tırmanır mı sizce, bir askeri çatışmaya kadar sizce gider mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Öncelikle bir gazeteci olarak, bir medya mensubu olarak ben sizi de bir düşünceye davet ediyorum. Biz bu bölgenin ikinci bir kriz bölgesi olmasını istemiyoruz. Suriye, Irak, zaten burada çok ciddi bir kriz var ve şimdi de Körfez'de böyle bir krizin meydana gelmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Şu anda Suudi Arabistan'ın Körfez'in en güçlü ülkesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ve benim bütün açıklamalarımda, yani Suudi Arabistan Kralından bizim isteğimiz; bu bölgenin büyüğü olarak hem yaşça, hem ekonomik olarak, yani burada bir krizin çıkmasına müsaade etmemesidir, biz hep bunu istedik.
Bu 13 maddelik yaptırıma gelince, bu 13 maddelik yaptırımın bir devleti devlet olmaktan çıkarma yaptırımıdır. Katar bir devlettir. Katar Devletini…" diye konuştu.
"Asla kabul edilemez"
"Yani 'kabul edilemez' diyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şöyle devam etti:
"Asla kabul edilemez. Yani burada öyle maddeler var ki bu maddeler tamamıyla; ben seni devlet olarak tanımıyorum, dolayısıyla sen devlet olarak bütün işlevlerinden vazgeçeceksin, bu demektir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Kaldı ki, burada mesela Türkiye Katar'la savunma anlaşması yapmıştır 2014'te, bu savunma anlaşmasında Katar'da bir üs kurma olayı var ve Katar'ın bu talebine biz de evet dedik. ve ben o yıl aynı talebi Suudi Arabistan'a yaptım ve Suudi Arabistan'a da aynı şekilde 'isterseniz Suudi Arabistan'da da bir üs kurabiliriz' dedim. Onlar bana o zaman, 'biz bunu bir değerlendirelim' dediler. ve biz tabi bu arada Katar'daki bu çalışmalarımıza devam ettik ve şu andaki üs çalışmaları 2014'te başlayan çalışmadır.
Şimdi ne diyor? 'Türkiye'nin oradaki üssünü kaldıracaksın' diyor. Şimdi ben şunu söylüyorum…"
Erdoğan, "Peki, bunu yapmaya hazır olur musunuz acaba bir jest olarak?" sorusuna, "Yani böyle bir şeyi Katar istemedikten sonra böyle bir şeyi biz yapmayız, asla yapmayız." yanıtını verdi.
"Katar'la olan anlaşmamıza sadığız"
"Peki, böyle bir ihtimal olabileceğini Katar size iletti mi?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi böyle bir şeyi CENTCOM için niye istemiyorlar? Şimdi orada Amerika'nın da üssü var, Fransa'nın da üssü var, onlar için niye böyle bir şey istenmiyor da Türkiye için isteniyor? Türkiye olarak bir defa biz Katar'la olan anlaşmamıza sadığız ve bunun sonuna kadar sahibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Peki, Katar sizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendirir misiniz bir jest olarak krizin çözülmesine yönelik olarak?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, "Yani Katar'ın bizden böyle bir ricası, böyle bir talebi olursa, biz tabii ki istenmediğimiz yerde olmayız." karşılığını verdi.
"Peki, bölge liderleriyle, dünya liderleriyle yaptığınız görüşmelerden sonra kısa süre içerisinde bir çözüm olabileceğine dair bir izlenim edindiniz mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yani şu anda Batı zaten Körfez'deki ülkelerin bu tavrına destek vermiyor, biz de vermiyoruz, çünkü bu uygulamalar yanlış, böyle bir uygulama olamaz, yani gıdaydı, ilaçtı, giyim-kuşamdı vesaire, bütün bu yaptırımlar olabilecek şeyler değil. ve Katar'ı adeta bir terör devleti olarak kabul etmek asla mümkün değil. Çünkü Katar, ben 15 yıllık Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemimde Katar'ı hep teröre karşı mücadele veren bir ülke olarak tanıdım. Kimse bize yalan-yanlış bazı şeyleri yutturmasın. ve Katar'la münasebetleri gerek baba Emirle, yani Sayın Hamad'la, gerekse Sayın Tamim'le olan münasebetlerimizde biz hep müşterek olarak terörle mücadele ettik, asla teröre destek vermedik. Mesela bu konuda Fransa da aynı şekilde Katar'ı tanıyor, yani Katar'ın teröre destek verdiğini kabul etmiyor Fransa da, çünkü Fransa'yla da Katar'ın zaten münasebetleri gayet iyi. Biz biliyorsunuz bir telekonferans yaptık, üçlü görüşme yaptık Sayın Macron, Tamim ve ben, üçlü görüşmede de bu konuları etraflıca ele aldık, bunları konuştuk ve buralarda mutabıkız."
"Peki, iyimser misiniz bir çözüm olabileceğine dair kısa süre içerisinde?" sorusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben umutsuz değilim." şeklinde cevapladı.
(Sürecek)