Erdoğan: Fırat'ın Doğusuna Yönelik Harekatımıza Birkaç Gün İçinde Başlayacağımızı İfade Ettik,...

Erdoğan: Fırat'ın Doğusuna Yönelik Harekatımıza Birkaç Gün İçinde Başlayacağımızı İfade Ettik,...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik ediyoruz" Görüntü dökümü-Erdoğan'nın konuşması-Detaylar HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR ftp: //178.211.55.

Erdoğan: Fırat'ın Doğusuna Yönelik Harekatımıza Birkaç Gün İçinde Başlayacağımızı İfade Ettik,...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik ediyoruz" 

Görüntü dökümü

-Erdoğan'nın konuşması

-Detaylar 

HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR 

ftp://178.211.55.238 

kullanıcı: dhaabone

şifre: dha

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