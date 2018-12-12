Erdoğan: Fırat'ın Doğusuna Yönelik Harekatımıza Birkaç Gün İçinde Başlayacağımızı İfade Ettik,...
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik ediyoruz" Görüntü dökümü-Erdoğan'nın konuşması-Detaylar HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR ftp: //178.211.55.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik ediyoruz"
Görüntü dökümü
-Erdoğan'nın konuşması
-Detaylar
HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR
ftp://178.211.55.238
kullanıcı: dhaabone
şifre: dha