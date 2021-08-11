Erdoğan: "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise...
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Erdoğan: "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise...

Erdoğan: 'Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise...
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır.

Erdoğan: "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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Erdoğan: "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise... - Haberler
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