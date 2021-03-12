Erdoğan: "Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz."
12.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:01
Erdoğan: "Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
Erdoğan: "Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu