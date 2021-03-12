Erdoğan: "Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz."
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Erdoğan: "Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz."

12.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:01
Erdoğan:

Erdoğan: "Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Erdoğan: "Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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