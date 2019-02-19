Erdoğan: "Filistinli Mültecilere Verilen Yardımları Kesmek, Onları Yokluk ve Yoksullukla Terbiye...
- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği Programdan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6.
- Konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeği
Programdan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansına katılan konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verdiği yemekte konuştu.
Kaynak: AA