Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracak İSEDAK Kudüs Programı'na siz üye ülkelerimizin de gerekli desteği vereceğine inanıyorum."
25.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:10
Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracak İSEDAK Kudüs Programı'na siz üye ülkelerimizin de gerekli desteği vereceğine inanıyorum.
Erdoğan: "Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracak İSEDAK Kudüs Programı'na siz üye ülkelerimizin de gerekli desteği vereceğine inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten