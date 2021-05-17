Erdoğan: "Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete...
Erdoğan: "Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir.
Erdoğan: "Filistinli çocukların bombalarla ölmesi ile ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların füze seslerinden korkması karşısında dehşete kapılabilmektedir. Halbuki çocuklar öldürülürken değil, uyutulurken sessiz kalınmalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap