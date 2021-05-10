Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı ile görüştü
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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı ile görüştü

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki 'terör' olarak nitelendirdiği saldırılarının sadece Müslümanların değil bütün insanlığın vicdanını yaraladığını ve alçakça olduğunu belirtti. Erdoğan, saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını vurguladı. İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

Buğra OLAÇ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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