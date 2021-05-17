Erdoğan: "Filistin'de yaşanan trajediye arkasını dönen, açıkça destek olanlar, aslında yarın kendi başlarına gelecek felaketlerin tohumlarını...
Erdoğan: "Filistin'de yaşanan trajediye arkasını dönen, açıkça destek olanlar, aslında yarın kendi başlarına gelecek felaketlerin tohumlarını ektiklerini unutmamalıdır.
Erdoğan: "Filistin'de yaşanan trajediye arkasını dönen, açıkça destek olanlar, aslında yarın kendi başlarına gelecek felaketlerin tohumlarını ektiklerini unutmamalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ