Erdoğan, Filistin Davasına Sahip Çıktı: ABD'nin Kararlarını Kabul Etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Olağanüstü İslam Zirvesi sonrası yaptığı konuşmada, "ABD'nin hukuksuz Kudüs kararının herhangi bir kıymeti harbiyesi yok. Sadece kendileri çalarlar, kendileri oynarlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Filistin davasının hep takipçisi olduk. Kudüs kırmızı çizgimizdir.

"ABD'NİN ALDIĞI KARARLARIN KIYMET-İ HARBİYESİ YOK"

ABD'nin hukuksuz Kudüs kararının herhangi bir kıymet-i harbiyesi yok. Sadece kendileri çalarlar, kendileri oynarlar.

Bu sorumsuz politikalar, İsrail'i gasp ve şiddet yönünden daha da azdıracaktır. 14 Mayıs'ta yaşanan katliam, yeni dönemin en açık göstergesidir.

"İSRAİL BU SUÇLARI ABD'NİN DESTEĞİYLE İŞLEMİŞTİR"

Bu çerçevede, İsrail'in bu suçları ABD'nin desteğiyle işlediği aşikardır. BMGK başta olmak üzere, uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir.

"İSRAİL'İN KATLİAMLARI İÇİN SORUŞTURMA KOMİTESİ KURULMALIDIR"

Filistin'e uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır. Uluslararası toplumun katliamları tribünden izlemeyi bırakarak, bunları engelleyici adımları süratle atması gerekiyor.

İsrail'in katliamlardaki sorumluluğunu belirlemek üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması elzemdir.

"İSRAİL ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR"

İsrail'in hesap vermesi gerekiyor ve er ya da geç vereceklerdir.

"BÜTÜN ÜLKELERİ FİLİSTİN'İ VE KUDÜS'Ü TANIMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bütün ülkeleri, Filistin devletini ve onun başkenti olarak da Kudüs'ü tanımaya davet ediyoruz.

"DÜNYADAKİ HİÇBİR DEVLET ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Dünyadaki hiçbir devletin şantaja boyun eğerek egemenlik haklarını çiğnetmeyeceğine inanıyoruz.

Artık sabrımızın sonuna geldik. Üye devletler ve uluslararası toplum, yasa dışı İsrail yerleşkesinde üretilen ürünlerin piyasaya girmesini mutlaka önlemelidir.

"FİLİSTİN İÇİN YARDIM KAMPANYASI YAPACAĞIZ"

Ramazan ayı boyunca, İİT üyesi tüm ülkelerde Filistin için yardım kampanyası yapacağız.