19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58

Erdoğan: "FETÖ'nün, 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi bizim kararlılığımız değil midir? Tespit ettiğimiz her yerde ve her durumda örgütün tepesine bine bine muvazenelerini bozduk"

Kaynak: AA