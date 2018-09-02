Erdoğan: "(Fetö) Bu Örgüt Mensuplarının Hiçbir Dost Ülkede Ellerini Kollarını Sallayarak...

Erdoğan: "(Fetö) Bu Örgüt Mensuplarının Hiçbir Dost Ülkede Ellerini Kollarını Sallayarak...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katıldı.

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