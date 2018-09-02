Erdoğan: "(Fetö) Bu Örgüt Mensuplarının Hiçbir Dost Ülkede Ellerini Kollarını Sallayarak...
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katıldı.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret kapsamında bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katıldı.