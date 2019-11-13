Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Senatörlerin soru sorması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.
13.11.2019 23:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Senatörlerin soru sorması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi...