Erdoğan: "Faizler düşüyor.
Erdoğan: "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır."
Kaynak: AA
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