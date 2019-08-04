Erdoğan: "Faizler düşüyor.

Erdoğan: "Faizler düşüyor.

4.08.2019 21:52
Erdoğan:

Erdoğan: "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır."

Kaynak: AA
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