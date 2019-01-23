Erdoğan: Faiz ve Enflasyon Düşmüş. Ama Markette Hala Sebze Meyve Fiyatı Düşmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir."

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Kaynak: Youtube