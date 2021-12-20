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Erdoğan Faiz İndirimlerini Savundu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Muhalefet ve belli çevrelerin faiz oranları konusundaki kararlılıklarını kabul edemediklerini belirten Erdoğan enflasyonu yeniden düşüreceklerini kaydetti ve vatandaşların faiz oranlarına ezilmesine izin vermeyeceğini kaydetti.

Muhalefet ve belli çevrelerin faiz oranları konusundaki kararlılıklarını kabul edemediklerini belirten Erdoğan enflasyonu yeniden düşüreceklerini kaydetti ve vatandaşların faiz oranlarına ezilmesine izin vermeyeceğini kaydetti

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