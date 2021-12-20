Erdoğan Faiz İndirimlerini Savundu
Muhalefet ve belli çevrelerin faiz oranları konusundaki kararlılıklarını kabul edemediklerini belirten Erdoğan enflasyonu yeniden düşüreceklerini kaydetti ve vatandaşların faiz oranlarına ezilmesine izin vermeyeceğini kaydetti.
Muhalefet ve belli çevrelerin faiz oranları konusundaki kararlılıklarını kabul edemediklerini belirten Erdoğan enflasyonu yeniden düşüreceklerini kaydetti ve vatandaşların faiz oranlarına ezilmesine izin vermeyeceğini kaydetti
Sizce, asgari ücret artışı alım gücünü arttıracak mı? #AsgariUcret | #Zam | #AlımGücü— Haberler (@Haberler) December 17, 2021
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