Erdoğan: "Faiz Belasını Milletin Sırtından Kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesi örtülü faiz konusunda "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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