Erdoğan: "Faiz Belasını Milletin Sırtından Kaldıracağız" - Haberler
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Erdoğan: "Faiz Belasını Milletin Sırtından Kaldıracağız"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesi örtülü faiz konusunda "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesi örtülü faiz konusunda "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi

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