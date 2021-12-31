Erdoğan: Faiz aşağı, faiz yukarı... arkadaşlar lütfen bu işi artık kitabımızdan çıkaralım (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz aşağı, faiz yukarı... Arkadaşlar lütfen bu işi artık kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Artık bunu bilelim buna göre hareket edelim. Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın, hem de vatandaşlarımızın kendi paralarına daha hızlı döneceklerinin sinyallerini görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

"FAİZ AŞAĞI, FAİZ YUKARI"

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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