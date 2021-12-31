ERDOĞAN: FAİZ AŞAĞI, FAİZ YUKARI... ARKADAŞLAR LÜTFEN BU İŞİ ARTIK KİTABIMIZDAN ÇIKARALIM (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz aşağı, faiz yukarı... Arkadaşlar lütfen bu işi artık kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyoruz. Artık bunu bilelim buna göre hareket edelim. Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın, hem de vatandaşlarımızın kendi paralarına daha hızlı döneceklerinin sinyallerini görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

"FAİZ AŞAĞI, FAİZ YUKARI"

Erdoğan, vatandaşlardan, yatırım ve tasarruf konusunda kendi paralarında kalmalarını isteyerek ve tavsiye ederek, "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Türk Lirası bizim paramız, biz onunla hareket edeceğiz. Yok o dövizmiş, bu dövizmiş bunlarla değil. Faiz aşağı, faiz yukarı... Arkadaşlar lütfen bu işi artık kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyoruz. Artık bunu bilelim buna göre hareket edelim. Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın, hem de vatandaşlarımızın kendi paralarına daha hızlı döneceklerinin sinyallerini görüyoruz. Döviz kurunda yurt içi taleplerden kaynaklanan ani, rasyonel iniş çıkışlar olmaması için tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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