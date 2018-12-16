Erdoğan: "F-35'ler Yapıyor Amerika, Onlardan Bize de Gelecek, 120 Tane. Onların Bile Belli...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan: "F-35'ler yapıyor Amerika, onlardan bize de gelecek, 120 tane. Onların bile belli parçalarını Türkiye olarak biz üretiyoruz."