Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan: "F-35'ler yapıyor Amerika, onlardan bize de gelecek, 120 tane. Onların bile belli parçalarını Türkiye olarak biz üretiyoruz."