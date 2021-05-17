Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya...
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Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya...

Erdoğan: 'Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur.

Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya... - Haberler
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