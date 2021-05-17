Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya...
Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur.
Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap