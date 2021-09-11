ERDOĞAN: ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKAN BİR SIÇRAMAYI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ (2)

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan"Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

"HER ALANDA HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE UYGUN ZEMİNE SAHİP BİR TÜRKİYE VAR"

"2023 HEDEFLERİMİZE, MARUZ KALDIĞIMIZ SABOTAJLARA RAĞMEN ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ"

"BİZ YATIRIM, İSTİHDAM, DEDİKÇE BİRİLERİ BU İŞİ HAFİFE ALIYOR"

"HER SÖZÜN REFERANSI 19 YILLIK ESERLERİMİZ VE HİZMETLERİMİZDİR"

"AVRUPA'NIN, AMERİKA'NIN HALİNE BAKIN, ORALARDA SEFALET DİZ BOYU"

"TÜRKİYE'NİN NEREDEN NERELERE GELDİĞİNİN ÖNEMLİ BİR İFADESİ"

Erdoğan, "Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu için ABD'de olacağız, BM Genel Kurulu binasının karşısında 36 kat yeni Türk Evi binamızın bitirdik açılışını yapacağız. Bu da Türkiye'nin nereden nerelere geldiğinin önemli bir ifadesi" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri