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ERDOĞAN ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKAN BİR SIÇRAMAYI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

İstanbul Dha - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan"Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, "Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" dedi. Erdoğan, "Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz" diye konuştu.

Ekonomideki gelişmelerden bahseden Erdoğan, "Yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKAN BİR SIÇRAMAYI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ

ERDOĞAN ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKAN BİR SIÇRAMAYI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ

ERDOĞAN ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKAN BİR SIÇRAMAYI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ

ERDOĞAN ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKAN BİR SIÇRAMAYI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ
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Haber: ERDOĞAN ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKAN BİR SIÇRAMAYI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ - Haberler
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