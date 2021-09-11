Erdoğan: Eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz (1)

İstanbul Dha - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan"Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

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