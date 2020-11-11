Erdoğan: "Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycanlı...
11.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:12
Erdoğan: "Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alarak, bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağladık.
Erdoğan: "Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalarda, tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alarak, bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz