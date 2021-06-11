Erdoğan: "(Ermenistan'ın döşediği mayınlar) Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin,...
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Erdoğan: "(Ermenistan'ın döşediği mayınlar) Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin,...

Erdoğan: '(Ermenistan'ın döşediği mayınlar) Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin,...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Ermenistan'ın döşediği mayınlar) Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz.

Erdoğan: "(Ermenistan'ın döşediği mayınlar) Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Erdoğan: "(Ermenistan'ın döşediği mayınlar) Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin,... - Haberler
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