Erdoğan: "(Ermenistan'ın döşediği mayınlar) Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin,...

Erdoğan: "(Ermenistan'ın döşediği mayınlar) Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz.