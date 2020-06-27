Erdoğan, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı Işık Göründü Merasimi"nde konuştu: (3)
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Erdoğan, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı Işık Göründü Merasimi"nde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek teknolojili ürünler geliştirmekte, yazılıma ve yapay zekaya kadar dünyanın geleceği olarak bakılan her alanda en ileri ülkeler arasında yer almak amacındayız. Hiç kimsenin ve hiçbir engelin bizi bu hedeflerden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz.

Erdoğan,
27.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek teknolojili ürünler geliştirmekte, yazılıma ve yapay zekaya kadar dünyanın geleceği olarak bakılan her alanda en ileri ülkeler arasında yer almak amacındayız. Hiç kimsenin ve hiçbir engelin bizi bu hedeflerden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konuma sahip olan Türkiye'yi küresel düzeyde bir üretim üssü haline dönüştürmek istediklerini söyleyen Erdoğan, sanayicilerin üretim çarklarını daha hızlı döndürmelerini sağlamak amacıyla krediden, teşvike kadar tüm mekanizmaları devreye aldıklarını belirtti. Erdoğan, çiftçilerin emeğinin ve alın terinin karşılığını almasını temin edecek destekleme politikalarını da genişleterek sürdürdüklerini kaydetti.

Teknolojinin küresel boyuttaki önemine değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek teknolojili ürünler geliştirmekte, yazılıma ve yapay zekaya kadar dünyanın geleceği olarak bakılan her alanda en ileri ülkeler arasında yer almak amacındayız. Hiç kimsenin ve hiçbir engelin bizi bu hedeflerden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz. Yıllarca çevreciliği ülkemizin kalkınmasını engellemenin bir aracı olarak kullandılar. Halbuki dünyayı ve çevreyi Allah'ın emaneti olarak gören anlayışımız sebebiyle bizim Batı'nın vahşi kalkınma yöntemlerini kullanmamız zaten mümkün değildir. Yaptığımız yatırımların meyvelerini aldıkça çevreyi gerçekten koruyanların kimler olduğunu artık herkes görmeye başladı. Bugün açılışını yaptığımız Ergene Havzası Tüneli de işte bu hassasiyetin tezahürlerinden biridir."

Ergene Havzası projesini ve tünelin inşasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, sözlerinin ardından Tekirdağ'daki tünelin olduğu yerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'ye telekonferans sistemiyle bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli dev tünel açma makinesini övdü

Erdoğan, Varank ve Pakdemirli'nin projeye ilişkin açıklamalarının ardından yaptığı konuşmada, tünel açma makinesinin halk arasında "Köstebek" olarak adlandırıldığını söyledi.

Erdoğan, sektörde "TBM" olarak ifade edilen bu makinenin 3 metre 25 santim boyutunda olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dev tünel açma makinesini yerli ve milli olarak üretmiş olmak, hakikaten bizler için her türlü takdirin üstünde bir başarıdır. Ben üretici firmamızı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sadece ülkemiz için değil, inanıyorum ki dünyanın değişik ülkelerinde de bu TBM, artık kendisi için alıcı bulacaktır. Bundan sonraki süreçte gerek ayçiçeği, gerek buğday, çeltik gibi birçok tarım ürünü noktasında çok daha sağlıklı ve yoğun bir şekilde bu tarım ürünlerimizi üretme imkanını da Trakya Ovası'nda yakalayacağız. Bu da bizim için ayrı bir fırsat. Ergene'nin de nehrin dört dörtlük kullanılabilir hale gelmesi, bizi ayrıca mutlu edecektir. Bundan dolayı tüm emeği geçen geçmiş dönemdeki bakanlarımızdan şu andaki bakanlarımıza kadar bütün teknokrat, bürokratlarımıza kadar hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. 12 bin parçalık devasa makineyle yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bugün işimiz bitmiş değil, yola devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli birlikte kazıyı başlatacak butona bastı. İki bakanın butona basmasının ardından makinenin çalışmasıyla tünelde ilk ışık görüldü.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

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